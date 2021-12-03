В Крыму начались учения морской пехоты Черноморского флота

В Крыму на полигонах Черноморского флота начались учения с подразделениями морской пехоты. Фото: пресс-служба Южного военного округа

На полигонах Черноморского флота в Крыму начались военные учения с подразделениями морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Уточняется, что по пути на полигоны пехотинцы отработали действия по обороне колонн технике на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника. Около 500 военных прибыли в места боевой подготовки.

- Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на зимний период обучения 2022 учебного года, - говорится в сообщении.

В полевых условиях морские пехотинцы проведут учения по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приемы вождения в преодолении препятствий при движении по пересеченной местности и морскому побережью. Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на зимний период обучения 2022 учебного года.

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