Глава Крыма снизил размер материальной помощи министрам республики

Сергей Аксенов снизил размер матпомощи министрам в Крыму. Фото: Сергей Аксенов/VK

Глава Крыма Сергей Аксенов снизил размеры материальной помощи, которые получают руководители исполнительных органов государственной власти республики и аппарата Совмина. Соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.

Сейчас руководители государственных органов и руководитель аппарата получают матпомощь в размере полутора окладов месячного денежного содержания в год.

- В абзаце первом слова «в размере полутора окладов» заменить словами «в размере одного оклада», – говорится в тексте документа.

Кроме того, в новой редакции указа утратит силу абзац девятый пункта 3 в разделе I, согласно которому министры и прочие руководители органов исполнительной власти в Крыму получают ежемесячную надбавку за ученую степень. Ранее она составляла 5% от должностного оклада специалиста за степень кандидата наук и 10% – за доктора наук; надбавка выплачивалась ежемесячно. Указ вступит в силу 1 января 2022 года.

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