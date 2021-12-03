В Феодосии сломался светофор под тяжестью поваленного ураганом дерева

В результате сильного ветра дерево рухнуло прямо на светофор. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вечером 2 декабря непогода продолжала наводить беспорядок на улицах крымских сел и городов. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, в Феодосии на перекрестке дорог улиц Советская и Победы рухнуло дерево, которое приземлилось на проезжую часть.

Пострадало городское имущество - под тяжестью массивного ствола сломался светофор. Спасатели распилили дерево и крупные ветки, расчистив дорогу.

В тот же день сильный ветер сорвал металлический козырек с крыши здания школы на улице Ленина в поселке Куйбышева Бахчисарайского района. Прибывшие на место спасатели демонтировали металлическую деталь, которая повисла прямо над детской площадкой.

Ураган сорвал козырек со здания школы в Бахчисарайском районе. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Напомним, непогода начала хозяйничать на полуострове вечером 29 ноября. В ночь на 1 декабря в Крыму выпал первый снег. Неблагоприятная погода будет сохраняться и в последующие сутки - в регионе действует штормовое предупреждение. 3 и 4 декабря на полуострове ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду и дожди.

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