Жители Балаклавы нашли у реки мертвого младенца

Следком приступил к выяснению причин смерти новорожденного. Фото: пресс-служба ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Утром 3 декабря в Балаклаве рядом с рекой местные жители нашли тело новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящий момент специалисты осматривают место происшествия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет точный возраст младенца и причины его смерти. Правоохранители ищут виновника преступления.

- По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина вовлекла своего 12-летнего сына в наркоторговлю. Теперь крымчанка может лишиться свободы сроком до восьми лет.

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