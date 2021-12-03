ЦУР помогает сделать коммуникацию крымчан с властями более эффективной

ЦУР на Крыму помогает наладить общение между жителями региона и властями Фото: Архив "КП"

В конце прошлого года во всех субъектах Российской Федерации были созданы Центры управления регионами. Крым - не исключение. Как сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. За все время работы удалось добиться впечатляющих результатов.

- Суммарно от граждан поступило более 10 миллионов обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений, - пояснил заместитель Чернышенко.

Он отметил, что коммуникация жителей региона с властями благодаря ЦУР должна быть эффективной и гибкой, в свою очередь граждане должны видеть конкретные результаты в решения проблем.

За ноябрь ЦУР в Крыму обработал 5974 обращения. Темы, которые волнуют крымчан больше всего: жилищно-коммунальное хозяйство - 1517, здравоохранение - 1137, дороги - 776, благоустройство - 667, социальное обслуживание и защита - 593.

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