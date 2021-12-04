Погода на 4 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: зима принесла с собой дожди

В Феодосии переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Погода на 4 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: пришла дождливая суббота воздух прогреется до плюс ??? градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 4 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе

4 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди, местами очень сильные.

4 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди, местами очень сильные.

- В Симферополе Дождь. Днем северо-восточный ветер до 12 м/с., воздух прогреется до +12...+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Южный ветер до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до +15°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло до +14°. Скорость юго-западного ветра 3-15 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +7…+14°, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +11…+13°, юго-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +12…+14°, южный ветер 8-14 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +5…+12°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +5…+11°, юго-западный ветер 8-17 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море +10…12°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50