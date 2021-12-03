Экологическая модель медицины поможет крымчанам справиться с «болезнями цивилизации»

Елена Евстафьева. Фото: Крымская газета

На сегодняшний день на фоне технического прогресса жизнь человека становится более комфортной. Однако мы платим за это своим здоровьем, имея широкий спектр заболеваний, которые так и называются – «болезни цивилизации».

- По мере развития биотехнологий увеличивается вероятность эпидемий подобной той, что мы наблюдаем с ковидом. И сегодня в Крыму такая же структура заболеваемости, как и во всех, как принято говорить, цивилизованных странах. Причины смертности населения тоже одинаковые. На первом месте - смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, - цитирует Крымская газета заведующую кафедрой физиологии и отдела медико-экологического мониторинга Медакадемии КФУ доктора биологических и медицинских наук Елену Евстафьеву.

По ее словам, люди стали чаще сталкиваться с заболеваниями органов и систем, контактирующих с окружающей средой: дыхательной, пищеварительной, выделительной. Основной удар приходится на иммунную систему.

- Я глубоко убеждена, что, несмотря на сегодняшнее увлечение медицинскими технологиями, мы по-прежнему уделяем мало внимания факторам, обуславливающим ухудшение здоровья. А ведущей должна быть экологическая модель медицины, - приводит СМИ слова эксперта.

Елена Евстафьева уверена, что через улучшение качества среды обитания будет достигаться сохранение здоровья. Именно проблема взаимодействия человека, общества и окружающей среды в настоящий момент приобретает особую остроту.

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