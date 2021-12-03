Техники предстанут перед судом после случайного катапультирования пилотов на аэродроме в Крыму

Техники пойдут под суд после случайного катапультирования летчиков на аэродроме в Крыму Фото: Архив "КП"

Перед судом предстанут два техника, ошибка которых привела к катапультированию пилотов из стоящего на земле самолета. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Произошло несанкционированное срабатывание катапультных кресел и их выброс вместе с пилотами на высоту около 50 метров над землей. Уточняется, что летчикам удалось избежать повреждений, они благополучно приземлились благодаря вовремя раскрывшимся парашютам. Однако оборудованию был нанесен существенный ущерб, на его восстановление потребуется более 22 миллионов рублей.

-Установлено, что техник группы ремонта и его начальник при проведении планового технического обслуживания системы катапультирования самолета, проявив небрежность, не осуществили полную ее постановку в состояние готовности и предупреждения от случайного срабатывания, – говорится в сообщении.

Уточняется, что летчики катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки. Инцидент произошел в мае текущего года.

Возбужденное по статье 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам) уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Крымский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

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