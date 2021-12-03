В микрорайоне Симферополя построят дом культуры по просьбе местных жителей

Жители одного из микрорайонов Симферополя просят властей благоустроить район Фото: Архив "КП"

Жители симферопольского микрорайона Белое-5 обратились к местным властям с просьбой благоустроить район. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Граждане просят построить на территории школу, детсад, дома культуры, фельдшерско-акушерский пункт, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также привести в порядок дороги.

- В микрорайонах компактного проживания постепенно будет формироваться необходимая инфраструктура. Так, в результате сегодняшней встречи с жителями будет запланировано проектирование по двум объектам, остальные вопросы также находятся в работе профильных подразделений, - цитирует пресс-служба заместителя главы местной администрации Александра Макаря.

В результате было принято решение о начале проектирования физкультурно-оздоровительного комплекса в 2022 году, дома культуры – в 2023 году.

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