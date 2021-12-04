Что произошло за ночь 4 декабря: на свадьбе в Симферополе на улице устроили пальбу из автомата

Гостей с автоматом задержали и доставили в полицию. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 4 декабря 2021 года. Симферопольские молодожены решили устроить торжество, которое запомнится им надолго. К одному из подъездов элитного ЖК крымской столицы подъехало десять машин, а чтобы свадьба запомнилась надолго, участники кортежа стали стрелять в воздух из автомата.

Смытый каменным потоком троллейбусный парк Ялты превратился в арт-объект и фотозону. Старые «Skoda» в завалах гравия отлично смотрятся на фоне Ялтинской яйлы.

Перед судом предстанут два техника, ошибка которых привела к катапультированию пилотов из стоящего на земле самолета. Произошло несанкционированное срабатывание катапультных кресел и их выброс вместе с пилотами на высоту около 50 метров над землей.

Пассажиры поездов «Таврия» смогут добраться напрямую из Москвы в Евпаторию начиная с марта 2022 года. Сезонный поезд приостановил курсирование на зимний период, но принимая во внимание многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны.

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