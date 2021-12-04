В Крыму пропал 16-летний подросток

Сергей Сиженков. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на несовершеннолетнего, о судьбе которого нет информации уже несколько недель.

- Помогите найти подростка. Пропал Сиженков Сергей Юрьевич, 16 лет (2005 года рождения), Ялта – Симферополь, - говорится в сообщении волонтеров.

Близкие парнишки с 16 ноября 2021 года не располагает достоверной информацией о его местонахождении,

Приметы юного крымчанина: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, волонтеры сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112. Все звонки бесплатные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50