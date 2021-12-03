Двое пьяных севастопольцев угрожали оружием девушке с собакой и попали в ДТП

Скрываясь от полиции, пьяные хулиганы на "Тойоте" перевернулись. Фото: Управление МВД России по городу Севастополю.

В Севастополе двое пьяных мужчин на «Тойоте» устроили гонки с полицией. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Севастополю, выпивший 34-летний местный житель отправился к другу за рулем собственного авто. Встретившись, оба выпили еще, после чего отправились в комиссионный магазин, где за 5 тысяч рублей купили пневматический пистолет. Один из мужчин решил воспользоваться оружием, и направил пистолет на девушку, гулявшую с собакой, угрожая выстрелить.

Девушка сообщила о случившемся своему молодому человеку, который вызвал полицию. Пьяные мужчины за это время успели вернуть пневматический пистолет в комиссионный магазин и решили скрыться.

Но далеко уехать им не удалось. В районе 5-го километра Балаклавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили автомобиль и, после того как водитель проигнорировал требование об остановке, начали преследование.

- Спустя считанные секунды, в районе улицы Хрусталёва водитель не справился с управлением: иномарка выехала на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части и перевернулась. В отношении находившегося за рулём правонарушителя составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, за отказ от медицинского освидетельствования и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Санкции статьи влекут лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штрафы. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя с различными травмами,- сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

В отношении 32-летнего пассажира иномарки возбуждено уголовное дело по статье об «угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются.

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