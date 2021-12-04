В Крыму выявили 403 новых случая заболевания коронавирусом

Для выявления коронавируса используют ПЦР-тесты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Озвучена официальная статистика по COVID-19 на 4 декабря.

Пресс- служба Минздрава Республики Крым сообщает, что за минувшие сутки в республике зарегистрировано 403 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 161 положительных на Covid-19.

Судя по этим данным, пандемия идет на спад, но народная поговорка гласит, что не говори гоп, пока не перегнешь. Ведь совсем недавно каждый день выявлялось почти по тысячи заболевших опасной хворь.

Всего же за время пандемии выявлено 121 161 положительных на Covid-19.

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