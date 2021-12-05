Погода на 5 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Симферополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 декабря на Крымском полуострове синоптики обещают ночью дожди, днем без существенных осадков. В темное время суток и на рассвете в отдельных районах вероятен туман.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, северный ветер 9-14 м/с., тепло до +11°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +11…+14°. Скорость юго-восточного ветра 2-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +5…+8°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +7…+11°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +7…+12°, северный ветер 6-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +3…+7°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +5…+7°, северный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +10…12°.

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