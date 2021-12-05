Что произошло за ночь 5 декабря: делегация Белоруссии едет в Крым для подготовки визита Лукашенко

Руководитель Белоруссии побывает на Крымском полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 5 декабря 2021 года. Представительная делегация Белоруссии едет на Крымский полуостров для подготовки визита Лукашенко. Вероятнее, он состоится к восьмой годовщине «Крымской весны».

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