В Крыму заложат 850 гектаров новых виноградников

Порядка 40% виноградников в Крыму дают низкий урожай. Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В Крыму в этом году планируют заложить более 850 гектаров виноградников. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. По его словам, в Крыму активно идет процесс обновления малопродуктивных виноградников, возраст которых превышает 20 лет, и наращивание площади посадки молодого винограда.

- Почти 3 млн саженцев винограда подготовили для закладки 18 крымских виноградарских предприятий. Такого количества хватит на 809 гектаров. Погодные условия в Крыму позволяют закладывать виноградники в декабре, - отметил глава Минсельхоза Крыма.

С 2014 по 2020 годы, по данным Рюмшина, благодаря увеличению господдержки в Крыму заложено более 4000 гектаров виноградников.

При этом если в 2015 году, по словам главы Минсельхоза, удельный вес площадей виноградников возрастом свыше 20 лет в Крыму составлял 52% ( это посадки с низкой урожайностью), то с 2015 по 2020 год удельный вес таких малопродуктивных виноградников снизился до 40%.

В 2015 году урожайность виноградников составляла 49,8 ц/га, а в 2020 году - 63,6 ц/га. В то же время валовой сбор вырос с 65 тысяч тонн в 2015 году до 100,8 тысяч тонн в 2020 году.

В Минсельхозе республики планируют, что валовой сбор винограда урожая 2021 года составит не менее 102,23 тысяч тонн при урожайности 63,7 ц/га, что на 1,4 % выше урожая 2020 года.

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