Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским в 2014 году

Нурсултан Назарбаев. Фото: Архив КП.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал, почему Казахстан не стал признавать Крым российским в 2014 году. По его словам, тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.

- Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже просит, чтобы мы признали, — пояснил Назарбаев.

Бывший президент Казахстана также отметил, что во время референдума в Крыму люди высказались, где хотят жить.

- Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум…Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве, — сказал Назарбаев.

Ранее в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как «это слишком тяжелое слово применительно к Крыму».

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