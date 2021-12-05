Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Симферополе

Авария в Симферополе. Фото: Инцидент Крым.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Симферополе.

- По предварительным данным, на улице Севастопольской водитель легкового авто «Nissan» столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался по городскому маршруту № 89 из совхоза имени Дзержинского в направлении автостанции «Западная» В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе кроме водителя находились 4 пассажира,- сообщили в прокуратуре.

Никто из участников происшествия не пострадал. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Будет проверено соблюдение требований законодательства по обеспечению безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на маршруте автобуса, сообщили в пресс-службе ведомства.

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