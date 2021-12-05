Капельный полив в реконструированном парке в Керчи проработал всего несколько месяцев

Из-за неработающего капельного поливав в Комсомольском парке в Керчи не приживаются туи. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Власти Керчи поручили разобраться с капельным поливом в недавно реконструированном Комсомольском парке. Как выяснилось, система полива проработала всего несколько месяцев после окончания строительных работ в парке.

- Это основная причина того, почему не приживаются туи, как бы «Зеленхоз» не поливал их вручную. Посмотрим, что можно сделать. Решим и эту проблему обязательно,- заявил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Ранее градоначальник потребовал начать восстановительные работы в парке, первая очередь которого была открыта после реконструкции в 2018 году. За две недели здесь восстановили просевшую плитку, выполнили косметический ремонт копии Крымского моста и вентиляционной шахты сухого фонтана, сообщает пресс-служба администрации.

Ранее сообщалось, что спустя некоторое время после окончания реконструкции в парке начала проседать тротуарная плитка, засохли высаженные здесь туи, дала трещину инсталляция «Крымский мост», на которую, по рассказам очевидцев въехали «Жигули».

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