Более 400 отелей в Крыму работают «без звезд»

Отели Крыма должны подтвердить классификацию до 1 января 2022 года. Фот: Архив КП.

До 1 января 2022 года все средства размещения Крыма должны пройти процедуру классификации, иначе они не смогут работать и будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, в Крыму около 900 гостиниц, соответствующих всем стандартам от категории «без звезд» до 5 звезд, прошедших классификацию. По его словам, классификацией гостиниц занимаются соответствующие кампании, среди которых выявляют и «недобросовестных», «благодаря» которым средствам размещения присваивают «звезды» незаконно.

- Мы стремимся, чтобы хороших отелей с качественным сервисом было как можно больше и работаем над этим. Тем обиднее, когда достаточно высокий уровень звездности присваивается объектам размещения, которые явно не соответствуют ни по качеству, ни по комфорту, ни по уровню сервиса. Это неудовлетворительная работа, граничащая с мошенничеством, в связи с чем была проведена проверка отелей и аккредитованных организаций, занимающихся классификацией. К сожалению, лазейки в законодательстве, которые находят недобросовестные эксперты, позволяют даже собственников объектов размещения иногда вводить в заблуждение. Безусловно, это должно найти правовую оценку. На данный момент решается вопрос по ранее выявленным актам о привлечении таких «экспертов» к административной ответственности. Такие случаи, в первую очередь, влекут возможный риск жизни и здоровья наших гостей, кроме того, это влечет имиджевые потери для региона,- сказал Волченко.

По словам министра, подобные проверки были проведены по жалобам туристов.

Закон об обязательной классификации российских отелей вступил в силу 1 января 2019 года. Классификацию имеют право проводить только аккредитованные организации.

В Крыму классификацию прошли 894 средства размещения. Из них категорию «5 звёзд» получили 10 объектов, «4 звезды» — 52 объекта, «3 звезды» имеют 218 объектов, «2 звезды» — 154 гостиницы, статус «1 звезда» имеет 31 объект, «без звёзд» работают 429 средств размещения.

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