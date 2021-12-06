Что произошло за ночь 6 декабря: на Керченском полуострове активизировались грязевые вулканы

Грязевая сопка Еникальская. Фото: Руслан Саркоров

Что произошло за ночь 6 декабря 2021 года. На Керченском полуострове активизировались грязевые вулканы. По наблюдениям очевидцев, грязевые сопки Еникальская и Баксинская, активно «булькают» и расплескивают грязь.

Свыше 400 отелей в Крыму работают «без звезд», но власти приняли решение, что до 1 января все объекты размещения должны пройти процедуру классификации и подтвердить категорию.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему Казахстан не стал признавать Крым российским в 2014 году. По его словам, вся закавыка в том, что в таком случае пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.

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