Погода на 6 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Крыму зима очень похожа на осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 декабря на Крымском полуострове пройдет без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +13…+18°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Юго-восточный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Воздух прогреется до +15…+17°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до +16°.

В Ялте, как считают синоптики gismeteo, воздух прогреется до +9…+12°, северо-восточный ветер 2-8 м/с. Пасмурно и дождливо.

В Евпатории +7…+14°, скорость восточного ветра 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии тепло +8…+12°, южный ветер разгонится до 5-9 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Керчи тепло +7…+11°, южный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском тепло +7…+13°, южный ветер 5-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +5…+13°, скорость юго-восточного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море +10…12°.

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