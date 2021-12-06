В Крыму разыскивают женщину в красной куртке

Анастасия Голенко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым опубликовали в соцсети новую ориентировку.

- Пропала Голенко Анастасия Павловна, 85 лет (1935 года рождения), город Симферополь, - сообщают поисковики.

Пожилая крымчанка ушла из дома в неизвестном направлении 4 декабря 2021 года.

Приметы пенсионерки: 150 сантиметров рост, худощавая, серо-зеленые глаза, темно-русые короткие волосы.

Анастасия Голенко была одета в красную куртку, серую шапку, черные штаны и ботинки.

Волонтеры просят, всех кто видел внешне похожего человека, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)70-05-452 или 112. Звонок бесплатный.

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