Стало известно имя принцессы Бала хризантем в Крыму

«Anesse White». Фото: Юрий Югансон/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма подведены итоги Бала хризантем, где в ходе онлайн голосование выбрали самые красивые сорта осеннего цветка. Королевой стала крупноцветковая «Бегущая по волнам», стало известно и имя принцессы.

«Леди Ди» Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- «Anesse White» отчаянно боролась за звание принцессы с «Леди Ди» и сортом «Маковый цвет», - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

«Маковый цвет». Фотo: Екатерина Дмитренко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Принцесса своим неповторимым обликом обязана селекционерам НБС-ННЦ, которые создали ее еще 2010 году.

Высота «Anesse White» чуть больше метра, свои нежные бутоны она раскрывает в третье декаде октября.

- Цветение обильное и продолжительное, - отмечают специалисты.

Принцесса «Золотой паучок». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Выборы принцессы Бала проходят в Никитском саду с 2013 года. В конкурсе красоты два раза побеждали сорта зарубежной селекции -«Ping Pong» и «Cappuccino», а шесть раз сорта селекции НБС-ННЦ - «Крымская весна», «Плюшевый мишка», «Малиновый паучок», «Рязаночка», «Золотой паучок» и «Незнакомка».

Принцесса «Рязаночка». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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