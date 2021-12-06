Жителям Симферополя стоит сделать запасы питьевой воды на время отключений Фото: "КП" Архив

В Симферополе по некоторым адресам 6 декабря нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 водоснабжение ограничено (отклонение от графика) по адресам: улица Исмаила Булатова, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, возможны отклонения от графика и перебои (отсутствие) водоснабжения, а также снижение давления в сетях холодного водоснабжения на улице М. Залки и прилегающих улицах и переулках.

До 00.00 будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: СТ Дзержинец (улица Прохладная, улица Светлая, улица Рыбачья, улица Липовая, улица Чайная, улица Соколова, а также прилегающие улицы и переулки).

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 6 декабря. На Крымском полуострове энергетики ведут ремонт.

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