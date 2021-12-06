Задержаны четверо мужчин, ограбивших дом москвича в Крыму

Четверых грабителей ждет по 5 лет тюремного заключения Фото: Архив "КП"

В Крыму правоохранители задержали двух местных жителей, ограбивших домовладение в Джанкойском районе, владелец которого проживает в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых возрастом от 35 до 50 лет, жителей города Евпатории и Сакского района. Как выяснилось, мужчины сняли данный дом для проживания, через посредника. Они вынесли из дома два топливных металлических бака объемом 290 литров каждый, лом металла, магнитофон и термопот. Ущерб оценен на сумму более чем 55 тысяч рублей. Похищенное грабители успели продать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе трое рецидивистов избили и ограбили своего собутыльника. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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