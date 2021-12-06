На второй этап благоустройства площади имени Ленина в Керчи потратят 49 миллионов рублей

Определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству второй очереди площади имени Ленина в Керчи. Фото: kerch.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении подрядчика для выполнения работ по благоустройству второй очереди площади имени Ленина в Керчи. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства Республики Крым.

Согласно распоряжению, единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий по объекту «Благоустройство Площади Ленина за информационным табло, вокруг церкви Иоанна Предтечи, со сквером Воинам-интернационалистам (в районе Адмиралтейского проезда) в г. Керчи Республики Крым (II очередь)» определено ООО «Гарантсистема».

Цена контракта составила 49 миллионов 781 тысячу 498 рублей. Все работы должны завершиться 31 декабря 2021 года.

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