Дорожки на объекте будут вымощены гранитной плиткой. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Капитальный ремонт аллеи Симеизского парка в Ялте завершен на 75%. На объекте трудятся около 20 рабочих, которые используют 5 единиц спецтехники.

Напомним, благоустройство объекта стартовало летом этого года. К настоящему моменту рабочие завершили работы по подъемным коммуникациям, в том числе систем автополива. Также на 50% завершены фонтаны – вскоре приступят к монтажу насосов и отделке конструкций. По планам, работы должны завершиться 17 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что на второй этап благоустройства площади имени Ленина в Керчи потратят 49 миллионов рублей. Работы должны завершиться до конца текущего года.

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