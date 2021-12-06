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Происшествия6 декабря 2021 9:40

Из-за пьяного водителя на дороге в Симферополе погибла уроженка Тулы

Парень не справился с управлением и въехал в опору линий электропередач
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления

Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Симферополе на улице Киевской, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Вечером 5 декабря 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с опорой линий электропередач. В результате ДТП скончался пассажир авто - 22-летняя уроженка Тульской области. Также в момент аварии в салоне находилась 17-летняя девушка, которая не пострадала.

Правоохранители в настоящий момент продолжают выяснять все детали происшествия. Против 26-летнего парня, по вине которого произошла авария, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Симферополе. Ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности про осуществлении пассажирских перевозок.

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