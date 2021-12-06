Более 1000 абонентов в Симферополе останутся без газа 7 декабря

В Симферополе на день отключат газ Фото: Архив "КП"

В Симферополе более 1000 абонентов 7 декабря временно останутся без газа из-за ремонтных работ по подключению вновь построенного газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети». Газоснабжение будет ограничено с 08.00 до 16.00.

- Пуск отключенных абонентов будет производиться 07 декабря с 16.00 при условии доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные квартиры и частные домовладения для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на плотность, - говорится в сообщении.

В частности, газоснабжение будет отсутствовать у ряда абонентов на улицах Маркевича, Планеристов, Западной, Москалева, Альпинистов, Туристов, Проводников, Ухтомского, Генова, а также переулков Крутой, Альпинистов, Туристов, Проводников и других.

Ранее сообщалось, что в Симферополе по некоторым адресам 6 декабря нет воды. Проводятся технические работы.

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