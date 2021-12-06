Вторая неделя зимы на Крымском полуострове будет теплой и сухой

После зябкой погоды на полуострове всю неделю будет солнечно и сухо Фото: "КП" Архив

После резкого похолодания, которое пришло на Крымский полуостров к началу декабря, все последующую неделю в регионе будет сохраняться плюсовая температура. Об этом КП-Крым сообщила заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Вероника Шенгелай.

- В течение недели погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления, теплыми средиземноморскими воздушными массами. 8-9 декабря прохождение фронтальных разделов обусловит выпадение осадков в виде дождя в горах с мокрым снегом, - рассказала синоптик.

Всю неделю дневные температуры будут колебаться в диапазоне 8-13 градусов тепла, ночные – 7-12 градусов. К 9 декабря ожидается незначительное и кратковременное похолодание: днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне 4-8 градусов тепла, ночью – 2-7 градусов тепла.

Напомним, 29 ноября на Крым обрушился разрушительный ураганный ветер. А уже к 1 декабря зима ознаменовала свой приход на полуостров первым снегом.

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