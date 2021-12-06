Половину перевозчиков на городские маршруты Симферополя определят до конца декабря

Власти до конца года определят перевозчиков на половину маршрутов Симферополя Фото: Архив "КП"

В Симферополе до конца 2021 года определят перевозчиков только на половину маршрутов общественного транспорта. Как сообщил и.о. начальника управления транспорта и связи крымской столицы Юрий Иващенко, остальные контракты планируется заключить в следующем году.

- Извещения на все 47 муниципальных автобусных маршрутов опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Срок окончания подачи заявок – с 7 по 23 декабря текущего года. В этом году планируется заключение контрактов на 21 маршрут, на оставшиеся 26 маршрутов – в следующем году, – сообщил Иващенко.

Напомним, конкурс в электронном формате на право заключения контрактов с перевозчиками стартовал в Симферополе 15 ноября. В рамках новых договоров будут предусмотрены жесткие условия и штрафные санкции. Цель – обновить подвижной состав автобусов и маршруток.

Ранее сообщалось, что замглавы Симферополя не дождался автобуса на остановке «Площадь Ленина». Вместо улицы Севастопольской водители едут по проспекту Кирова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50