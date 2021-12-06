Федеральные министерства России осваивают соцсети и TikTok

Федеральные министерства стараются поддерживать коммуникацию с населением через соцсети Фото: Архив "КП"

В России составили список министерств и ведомств, которые успешно налаживают взаимодействие с гражданами через соцсети. Анализ работы федеральных органов исполнительной власти по этому направлению проводил оператор цифровой коммуникации между властью и обществом АНО «Диалог».

На первом месте в топ-10 находится Министерство просвещения. Специалисты на протяжении года оценивали качество контента, работу с комментариями, вовлеченность аудитории, создание медиапроектов, взаимодействие с блогерами и лидерами общественного мнения.

На втором месте находится Ростуризм, третье заняло МЧС. Не менее успешно ведут свою работу в соцсетях и МВД, Роспотребнадзор, Минобрнауки, ФАС, Росреестр, Росмолодежь, Минкультуры.

Топ-10 ФОИВ по работе в интернете

Кроме того, для общения с широкой аудиторий федеральные органы исполнительной власти активно используют не только привычные «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», но и «TikTok», «YouTube» и «Telegram».

- Присутствие в интернете и соцсетях в современном мире становится необходимым для представителей власти всех уровней. Цифровизация - это один из способов максимально качественно наладить коммуникацию между властью и обществом, - отметил руководитель ЦУР Республики Крым Артем Артеменко.

Полный рейтинг федеральных министерств и ведомств по работе в интернете можно изучить на здесь.

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