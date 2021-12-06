Жителей Симферополя предупредили об изменении режима работы светофоров

В работу светофоров на дорогах в Симферополе внесли изменения Фото: Архив "КП"

Министерство транспорта Крыма опубликовало изменения в режимах работы светофоров в Симферополе. Нововведения должны помочь решить проблему с дорожными заторами.

Как передает «Крым 24», в направлении движения по улице Киевской от Объездной дороги к Московской площади по крайней левой полосе предусмотрена возможность преимущества движения при осуществлении левого поворота в полуфазе, с последующей возможностью движения в прямом направлении, а также на просачивание с левым поворотом при отсутствии встречного транспорта в том числе при временной отсечке на светофоре улица Киевская – остановка «Привоз».

Также при выезде на улицу Киевскую со стороны ТРК ««Южная галерея»» исключена дополнительная секция. Теперь выезд осуществляется по выделенной фазе. Чтобы обеспечить безопасность пешеходам на дороге, ввели светофорное регулирование на нерегулируемом пешеходном переходе с установкой информационной световой секции транспортного светофора «ИС» по улице Киевской в направлении от ТРК «Южная галерея» к улице Никанорова.

Для создания бесконфликтного поворота к дублеру улицы Киевской с обособленной парковкой рынка «Привоз» перенесена стоп линия с расположением над проезжей частью транспортного светофора при выезде с рынка «Привоз» на улицу Киевскую. Чтобы повернуть влево или развернуться, при движении от улицы Никанорова в направлении ТРК «Южная галерея», на указанном светофорном объекте по крайней левой полосе предусмотрена возможность преимущества движения при осуществлении левого поворота в полуфазе, с последующей возможностью движения в прямом направлении, а также на просачивание с левым поворотом при отсутствии встречного транспорта в том числе при временной отсечке на светофорном объекте улица Киевская – ТРК «Южная галерея».

Изменена общая длина выделенной полосы для движения маршрутного транспорта на 201 метр для беспрепятственного движения в прямом направлении на перекрестке с крайней правой полосы.

Кроме того, в ином режиме также работает светофор на пересечении улицы Киевской и Никанорова. По крайней левой полосе при движении от Московской площади в направлении ТРК «Южная галерея» предусмотрено движение только в прямом направлении. Левый поворот либо разворот разрешен на следующем по ходу перекрестке улице Киевская – остановка «Привоз» в преимуществе движения при полуфазе. Маневр левого поворота при движении по улицы Киевской от ТРК «Южная галерея» в направлении Московской площади сохранен с преимуществом движения при полуфазе.

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