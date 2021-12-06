Крымчанка Анастасия Метлинова провела fashion-премию в Москве

Шоу творчества​ и красоты прошло​ ярко, креативно и незабываемо

В Москве 29 ноября состоялся Международный Конкурс Молодых Модельеров (MKMM), который проходит при поддержке правительства Москвы.

На площадке Известия Hall собрались молодые дизайнеры, ослепительные модели, эксперты fashion-рынка, а также все те, кто интересуется современной модой и актуальными трендами. Главный приз для победителя МКММ - участие на Неделе высокой моды в Риме.

В рамках международного конкурса была проведена fashion-премия (на правах официального партнера мероприятия). Организатор премии Fashion Awards и Всероссийского конкурса дизайнеров - крымчанка Метлинова Анастасия.

Премия проходила вне конкурса. Все лауреаты представили Московской публике свои новые коллекции. В премии приняли участие дизайнеры: Анастасия Силантьева, Алина Сергеева, Макка Кебедова и Наталья Алавердян.

А также на самом масштабном fashion проекте страны были представлены крымские дизайнеры: Anna Green, Мария Доброва и Кристина Тякэ. Всем участникам были вручены дипломы, статуэтки, шикарные букеты цветов и сумочки ручной работы от крымского дизайнера Anna Green. На мероприятии также присутствовали специалисты в области моды, звезды шоу-бизнеса, светские львицы, представители ведущих СМИ, блогеры и инфлюенсеры.

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