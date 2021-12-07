Погода на 7 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

Температура воды у берегов Черноморского всего +10° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 декабря на Крымском полуострове хозяйничают средиземноморские воздушные массы, которые порадуют теплым и сухим вторником.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра 8-13 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +12…+16°. Скорость северо-восточного ветра 3-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +12…+16°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +11…+14°, юго-восточный ветер 5-11 м/с. Ясно.

В Феодосии +10 …+13°, юго-восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.

В Джанкое +9…+17°, скорость юго-восточного ветра 3-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +11…+14°, северный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море не теплее +11°.

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