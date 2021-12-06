В Крыму намерены построить университет креативных индустрий

В Крыму появится университет креативных индустрий. Фото: пресс-служба «Тавриды.АРТ»

В Крыму в 2023 году намерены построить круглогодичный образовательный центр «Университет креативных индустрий», который будет находиться в бухте Капсель под Судаком.

Как пишет Крымская газета, в центре будут три творческие лаборатории на 1500 человек, концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом для fashion-показов, репетиционные залы и залы хореографии, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия для записи подкастов и прямых эфиров, универсальные аудитории. Помимо прочего, в здании создадут пространства для творческой работы архитекторов, художников и дизайнеров, специалистов по анимации, литераторов и представителей других индустрий.

- Мы рассчитываем, что образовательный центр станет одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере творческих и креативных индустрий. Это будет возможно благодаря использованию новых форматов просвещения, где образовательная программа граничит с творчеством и шоу, а итогом такого обучения будут конкретные проекты: выставки, постановки, разработки, показы, - приводит СМИ слова руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

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