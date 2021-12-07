Что произошло за ночь 7 декабря: в Симферополе запланировали масштабное отключение газа

В Симферополе на несколько часов отключат природный газ. Фото: Архив "КП"

Что произошло за ночь 7 декабря 2021 года. В Симферополе более 1000 абонентов 7 декабря временно останутся без природного газа из-за ремонтных работ по подключению вновь построенного газопровода. «Голубое топливо» пропадает с 8.00 до 16.00.

В Крыму по проталинке в снегу нашли новую пещеру. Спелеологи сделали открытие на нижнем плато Чатыр-Дага. После недавних дождей пещера превратилась в подземную реку.

Контрабандисты пытались вывезти краснокнижного дельфина из Крыма на Украину, но таможня помешали дельцам провернуть темное дело. Редкое млекопитающее оценили в 1,2 миллиона рублей.

В случаях, когда совершаются крупные сделки на миллионы долларов, бывает что клиенты просят риелторов и адвокатов в Крыму одновременно провести их как по российскому законодательству, так и по украинскому. То есть они подстраховываются, бояться санкций. Одновременно право на один и тот же объект недвижимости регистрируется как по украинскому законодательству, так и по российскому.

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