ВСУ заочно арестовали 13 самолетов за полеты в Крым

На Украине заочно арестовали 13 самолетов за полеты в Крым Фото: "КП" Архив

На Украине заочно арестовали 13 самолетов, принадлежащих российской авиакомпании, совершающей полеты в Крым. По информации Службы безопасности страны, именно рейсы в республику стали основанием таких мер.

- Если самолеты авиакомпания попадут на территорию Украины, то очевидно, что их могут арестовать. Возможно, что какое из дружественных Украине государств поддержит это решение суда, - цитирует РИА директора института воздушного и космического права Aerohelp, эксперта в области воздушного права Олега Аксаментова.

По его словам, до сих пор действует конвенция ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений».

- Получается, что все в руках тех государств, где будет выполнять полеты перевозчик, - приводит СМИ слова Аксаментова.

Отмечается, что в конвенции есть статья V. В ней прописано, при каких условиях в исполнении арбитражного решения может быть вынесен отказ. Например, по просьбе той стороны, против которой оно направлено, или если сторона, против которой вынесено решение, не была уведомлена в должном порядке или не могла предоставить свои объяснения.

Напомним, в сентябре Украина арестовала российские суда из-за полетов в Крым. Россия якобы использовала авиатранспорт для неправомерной переправки граждан.

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