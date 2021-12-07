В Симферополе более 10 улиц 7 декабря остались без воды

Жителям указанных улиц следует сделать запасы питьевого ресурса Фото: Архив "КП"

В Симферополе по некоторым адресам нет воды 7 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

Так, до 20.00 часов 8 декабря водоснабжение ограничено (отклонение от графика) по адресам: СТ Дзержинец (улица Прохладная, улица Светлая, улица Рыбачья, улица Липовая, улица Чайная, улица Соколова, а также прилегающие улицы и переулки).

Также в крымской столице до 18.00 в связи с ремонтными работами не будет воды на улице Исмаилова Булатова.

На период проведения работ будет организован подвоз воды:

1. 06.12.2021 с 17.40 до 18.40 улица Исмаила Булатова, 1;

2. 07.12.2021 с 09-30 до 11-00 улица Исмаила Булатова, 1.

Кроме того, в Симферополе до 20.00 краны будут сухими (отклонение от графика подачи воды) по адресам: улица Зуйская, переулок Зуйский, улица Пригородная, улица Виноградная, улица Скалистая, проезд Скалистый, улица Глинки, улица Симеизкая.

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