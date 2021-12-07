«Огненный» закат на ЮБК впечатлил пользователей в соцсетях

Крымчане стали свидетелями завораживающего заката на ЮБК. Фото: скриншот из видео

Крымский фотограф Татьяна Марунденко поделилась в соцсетях кадрами красивого заката по дороге на ЮБК. В комментариях под ее публикацией в Instagram крымчане включились в активное обсуждение впечатляющего пейзажа.

- Снежные вершины сменяются огненными. Невероятный закат по дороге на ЮБК, - делятся впечатлениями жители полуострова.

- Золотые: море, небо и горы. А в Симферополе, с нашей высоты казалось, что горят горы, - удивляются жители крымской столицы.

Напомним, ранее в соцсетях появились атмосферные фото Ялты в начале декабря. Время до боя курантов еще предостаточно, поэтому, судя по фотосету талантливого фотохудожника Алекса Кедми, особой предпраздничной суеты в городе счастья пока еще нет.

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