На улицах Симферополя установлено более 3000 мусорных контейнеров

В начале года «Крымэкоресурсы» передали Симферополю порядка 2000 мусорных контейнеров. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В январе-феврале этого года предприятие «Крымэкоресурсы» передало Симферополю порядка 1958 мусорных контейнеров. В настоящий момент на улицах крымской столицы установлено более 3000 емкостей.

- В конце января-февраля 2021 года «Крымэкоресурсы» нам передали еще 1958 контейнеров. На сегодняшний день в Симферополе установлено 3250 или 3260 баков. На складе у нас порядка 700 контейнеров еще есть новых целых, которые мы готовим на замену, - рассказал в эфире «Крым 24» заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов.

Он добавил, что теперь потребность в мусорных контейнерах в Симферополе неактуальна.

Ранее сообщалось, что «Крымэкоресурсы» намерены взыскать 400 миллионов рублей с должников. Более 87 тысяч крымчан не производили оплату вывоза мусора с января 2019 года.

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