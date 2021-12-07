В Симферополе на покупку жилья для сирот потратят порядка 140 миллионов рублей

До конца 2021 года в Симферополе необходимо закупить 33 квартиры для детей-сирот Фото: Архив "КП"

В Симферополе в 2021 году для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, необходимо закупить 33 однокомнатные квартиры. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на эти цели потратят более 37 миллионов рублей из республиканского бюджета и более 21 миллиона рублей из федерального, еще 82 миллиона рублей - из бюджета города.

- В 2021 году 7 раз объявлялись торги, однако, в связи с повышением рыночных цен и выделением дополнительных средств, первая заявка поступила только в конце сентября, – цитирует пресс-служба начальника департамента жилищной политики администрации крымской столицы Елену Ершову.

К настоящему моменту приобретены 8 квартир за счет средств федерального бюджета, 4 квартиры – за счет бюджета республики. Еще 2 контракта переданы в регистрирующий орган и 2 контракта на стадии исполнения.

Кроме того, в связи с ростом цен на недвижимость рассматривается вопрос о дополнительном выделении из бюджета города 12 миллионов рублей на покупку 15 квартир на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что в Крыму детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, планируют выдавать сертификаты на улучшение жилищных условий.

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