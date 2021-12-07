На конкурсе «Лучший социальный проект года» за все время было представлено более 3 500 проектов

В Крыму впервые региональный этап Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» прошел в 2020 году Фото: "КП" Архив

Более 5 лет назад состоялся первый конкурс «Лучший социальный проект года», в котором приняли участие 15 субъектов Российской Федерации, предоставив в оргкомитет более 60 проектов социального предпринимательства.

Цель конкурса - поиск и популяризация лучших проектов, направленных на достижение общественно полезных целей. С 2015 года на нем было представлено более 3 500 проектов социальных предпринимателей, почти 1 000 проектов стали финалистами регионального этапа и более 50 проектов лауреатами федерального этапа.

Ежегодно в конкурсе принимает участие более 10 000 проектов. Он проводится в 2 этапа: региональный и всероссийский. После проведения регионального этапа победители в каждой номинации автоматически переходят на федеральный этап Конкурса.

Эксперты оценивают заявки в каждой номинации по 5-ти критериям:

1. Актуальность проекта;

2. Социальный эффект от реализации проекта и воздействие на социальную среду;

3. Экономический потенциал и устойчивость;

4. Инновационность;

5. Информационная открытость.

В Крыму впервые региональный этап Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» прошел в 2020 году. В соответствии с приказом Министерства экономического развития РК от 22.09.2020 № 356 «О вопросах проведения регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» определена региональным куратором Конкурса.

Центр инноваций социальной сферы Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» определен региональным представителем Конкурса.

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