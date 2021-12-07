В Ялте задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

В Крыму задержали преступника, который находится в федеральном розыске Фото: Архив "КП"

Стражи порядка Ялты совместно с коллегами из Новосибирска задержали 44-ленего мужчину, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. На момент задержания преступник находился в одном из ялтинских поселков.

Он обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в ближайшее время он будет передан инициатору розыска, - говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября стражи порядка задержали в Ялте иностранца, который находился в федеральном розыске за воровство. За несколько дней до этого правоохранители поймали еще одного разыскиваемого мужчину, который обвиняется в организации незаконной миграции на территории одного из субъектов России.

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