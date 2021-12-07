В Крыму перевели на дистанционное обучение 95 классов

В Крыму на дистанционное обучение перешли 95 классов Фото: Архив "КП"

В Крыму на дистанционный формат обучения перевели 85 классов из-за Covid-19, еще 10 - по причине сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в крымском мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказала первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко.

Напомним, в конце ноября Крым опустился на 12 место в списке регионов РФ по суточному приросту Covid-19, однако эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной.

-У нас из-за Covid-19 переведены на дистанционное обучение 85 классов, по ОРВИ - 10. В основном болеют взрослые, дети в меньшей степени, - сообщила Бойко.

Кроме того, на карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекции закрыты 15 групп в дошкольных учреждениях и семь групп по ОРВИ. Она напомнила, что карантин по острым респираторным заболеваниям вводится при условии, что болеют не менее 20% детей.

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