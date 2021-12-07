В Симферополе загорелось двухэтажное здание, совмещенное с детсадом

При пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Симферополе 7 декабря загорелось помещение в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Караманова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. На место отправились пожарно-спасательные подразделения.

По уточненной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже строения, совмещенного с детским садом (школа-сад «Моя первая академия»). Эвакуированы 86 человек, среди них 66 детей, 20 человек персонала и должностные лица организации.

В настоящий момент специалисты изучают место происшествия. Продолжает работу служба пожаротушения. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь потушили к 10.58 утра. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, ранее пожар произошел около торгового центра «FM» в Симферополе - загорелись камыши. Огнем были охвачены 800 квадратных метров.

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