В Щелкино приступили к сносу реакторного отделения недостроенной Крымской АЭС

Недостроенная АЭС в Щелкино. Фото: Википедия

Подрядная организация начала работы по сносу реакторного отделения недостроенной атомной электростанции в Щелкино, что на северном берегу Крыма. Как сообщил заместитель начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения Министерства строительства Крыма Сергей Горбов, демонтаж всех объектов на территории намерены завершить в течение одного года.

- Подрядчик начал работы по разбору реакторного отделения. Это один из самых сложных объектов на площадке. Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы по демонтажу всех объектов на площадке до 31 декабря 2022 года, – пояснил Горбов.

Решение о сносе зданий АЭС Совмин Крыма принял в феврале этого года. Провести работу было поручено Минстрою РК совместно с центром комплексного снабжения строительных объектов. Всего под снос попадают шесть объектов общей площадью 22 140 квадратных метров.

- В настоящее время уже произведен демонтаж одноячеистой дизельгенераторной станции, трехъячеистой дизельгенераторной станции и блочной насосной станции со степенью готовности 30%, – добавил Горбов.

Напомним, ранее сообщалось, что все стройматериалы, полученные в процессе сноса объектов АЭС, будут переработаны и в дальнейшем использованы на других стройках Крыма.

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