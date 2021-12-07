QR-коды в два раза снизили заболеваемость коронавирусом в Крыму

8 декабря парламент Крыма рассмотрит инициативу о повсеместном введение системы QR-кодов

Введение QR-кодов в два раза снизило заболеваемость коронавирусом в Крыму. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

- На сегодня зарегистрирован 361 случай, в два раза снижение за месяц, - отметил он. - Эффект очевиден.

Ограничительные меры по введению дополнительных выходных в начале ноября, а также обязательные сертификаты о прививках или естественном иммунитете позволили снять нагрузку с системы здравоохранения, которая пребывает в стрессовом состоянии второй год.

Поэтому от лица медицинских работников глава Минздрава поддержал изменения в федеральное законодательство, разграничивающие вакцинированных и переболевших с теми, кто решил не делать прививку.

Законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" внесен на рассмотрение Госдумы. Крымский парламент на заседании 8 декабря выскажет свою позицию по этому вопросу.

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