В Симферополе установят более 100 камер на площадках для сбора мусора

Около сотни проблемных участков сбора мусора в Симферополе оборудуют камерами наблюдения. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил установить камеры видеонаблюдения на проблемных участках сбора мусора в городе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, камеры появятся более чем на 100 площадках в крымской столице. Работу будут выполнять сотрудники предприятия «Экоград».

- На них [площадках] регулярно происходит сброс строительного и крупногабаритного мусора. Вследствие этого образуются стихийные свалки, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале этого года предприятие «Крымэкоресурсы» передало Симферополю порядка 1958 мусорных контейнеров. Теперь потребность в емкостях для отходов в Симферополе неактуальна.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50